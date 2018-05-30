Порошенко на встрече с Бабченком: Мы научились защищать страну и ее граждан (8)

Укринформ 2018.05.30 23:02

Фото Ukrinform Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченком, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовали Председатель СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Успешную операцию СБУ и спасение журналиста от гибели Глава государства назвал третьим днем рождения Аркадия, а также "днем рождения большой 45-