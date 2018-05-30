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Порошенко на встрече с Бабченком: Мы научились защищать страну и ее граждан

Порошенко на встрече с Бабченком: Мы научились защищать страну и ее граждан (8)

Укринформ 2018.05.30 23:02
Фото Ukrinform Президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченком, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовали Председатель СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Успешную операцию СБУ и спасение журналиста от гибели Глава государства назвал третьим днем рождения Аркадия, а также "днем рождения большой 45-
АРКАДИЙ, СПЕЦСЛУЖБА, УБИЙСТВО, ЖУРНАЛИСТ, ИНСЦЕНИРОВКА, БРИФИНГ, Бабченко, Грицак, Луценко, Украина, Россия, Киев
2018.05.31 (8)

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