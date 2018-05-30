"Воскрешение" Бабченко: В России разгоняют историю о вербовке СБУ сотрудника РЖД (2)

DsNews 2018.05.30 19:33

Российская ФСБ заявила, что сотрудник РЖД Евгений Петраш был якобы под пытками завербован Службой безопасности Украины Об этом сообщает пресс-служба самарского управления ФСБ, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс". Спецслужба утверждает, что в августе 2016 года Петраш посещал родственников, которые живут на подконтрольной Украине части Донецкой области, где его, якобы, похитили сотрудники СБУ, а после пытками принудили к сотрудничеству.