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"Воскрешение" Бабченко: В России разгоняют историю о вербовке СБУ сотрудника РЖД

"Воскрешение" Бабченко: В России разгоняют историю о вербовке СБУ сотрудника РЖД (2)

DsNews 2018.05.30 19:33
Российская ФСБ заявила, что сотрудник РЖД Евгений Петраш был якобы под пытками завербован Службой безопасности Украины Об этом сообщает пресс-служба самарского управления ФСБ, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс". Спецслужба утверждает, что в августе 2016 года Петраш посещал родственников, которые живут на подконтрольной Украине части Донецкой области, где его, якобы, похитили сотрудники СБУ, а после пытками принудили к сотрудничеству.
АРКАДИЙ, ПОРОШЕНКО, АГРЕССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ОХРАНА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, Бабченко, Порошенко, Грицак, Россия, Украина, Москва, Киев
2018.05.31 (2)

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