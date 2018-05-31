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Фокус: Украина

США приказали Венгрии не давить на Украину

США приказали Венгрии не давить на Украину (27)

Минпром 2018.05.31 11:08
31.05.18 11:05 Государственный секретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиджарто поднял тему взаимоотношений Украины и НАТО, которые Венгрия блокирует из-за образовательного закона, принятого в Украине. Об этом сообщила спикер Госдепартамента США Хизер Наверт по итогам встречи М.Помпео и П.Сиджарто в Вашингтоне. По ее словам, М.Помпео заявил венгерскому министру о важности поддержки
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2018.05.31 (27)

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