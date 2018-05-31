США приказали Венгрии не давить на Украину (27)

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- По вчерашнему отключению света проведут проверку : Спутник 11:03
- США вмешались в языковой скандал между Украиной и Венгрией : DsNews 11:03
- США и Венгрия помогут Украине противостоять России : Николаевские Известия 10:48
- США и Венгрия обсудили помощь Украине в борьбе с агрессией РФ : Вести.ua 10:45
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- Помпео заявил Сийярто о важности поддержки Украины в НАТО : Гордон 10:35
- "Необходимо поддерживать в связи с российской агрессией": США вмешались в конфликт Венгрии и Украины : Преступности.нет 10:23
- США дружески попросили не мешать Украине в ее стремлении в НАТО : Trust.UA 09:52
- США обратились к Венгрии из-за "языкового спора" с Украиной : Гуру.ua 09:40
- Помпео лично попросил Венгрию поддержать Украину в НАТО : Страна.ua 09:32
- Госсек США призвал Венгрию поддержать сотрудничество Украины с НАТО : QHA Крымские Новости 09:30
- Госсекретарь США Помпео и глава МИД РФ Лавров обсудили Украину и Сирию : Капитал 09:19
- Госсекретарь США дал Венгрии ценный совет по поводу ее спора с Украиной : Главное 09:05
- В Госдепе США напомнили Венгрии, как важно сотрудничество Украина-НАТО на фоне агрессии РФ : Информационное Сопротивление 08:42
- США обратились к Венгрии из-за спора с Украиной : Власти.нет 08:15
- США обратились к Венгрии из-за языкового спора с Украиной : НикВести 06:12
- США обратились к Венгрии из-за языкового спора с Украиной : NewsMir.info 06:10
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- Госсекретарь США Помпео и глава МИД РФ Лавров обсудили Украину и Сирию : 112.ua 04:00
- Госсекретарь США Помпео и глава МИД Венгрии обсудили помощь Украине в войне с Россией : 112.ua 02:30
- Госсекретарь США Помпео провел встречу с главой МИД Венгрии : Novosti.UA 01:21
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- США обратились к Венгрии из-за "языкового спора" с Украиной : Сегодня.ua 00:42
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- США обратились к Венгрии из-за "языкового спора" с Украиной : Газета День 00:26
- Госсекретарь США Помпео провел встречу с главой МИД Венгрии : Arena.press 00:12
- США вмешались в конфликт между Венгрией и Украиной : Главред 00:05