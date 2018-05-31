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Фокус: Украина

"Какой он без грима": пользователи сети не узнали постаревшего Савика Шустера (30)

В Час Пик 2018.05.31 10:45
Pin It Гендиректор канала "3S.tv" Павел Елизаров написал в Фейсбуке о грандиозном событии в жизни известного телеведущего Савика Шустера - выходе его книги, работе над которой он посвятил полгода. Он опубликовал фото счастливого автора передачи "Шустер live" с первым экземпляром печатного издания в руках. Интернет-пользователи порадовались за Савика Шустера и присоединились к поздравлениям пожелали удачи и вдохновения.
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