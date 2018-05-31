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Фокус: Украина

Экс-чиновник Пентагона рассказал о возможных последствиях спецоперации с Бабченко (34)

Грім-Інфо 2018.05.31 09:40
Бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что спецоперация с Бабченко может стоить доверия к СБУ и другим институтам. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", передает УП. "Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства.
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