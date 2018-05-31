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Фокус: Украина

Вблизи патруля ОБСЕ на Донбассе прогремел взрыв (43)

Четверта Влада 2018.05.31 10:05
Левый берег Вблизи Петровского Донецкой области на расстоянии менее 300 метров от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел взрыв. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ. Утром 30 мая патруль в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).
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