Вблизи патруля ОБСЕ на Донбассе прогремел взрыв (43)

Четверта Влада 2018.05.31 10:05

Левый берег Вблизи Петровского Донецкой области на расстоянии менее 300 метров от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел взрыв. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ. Утром 30 мая патруль в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).