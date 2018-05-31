Возвращение "Синего кита": в центре Киева несовершеннолетняя вскрыла вены (фото) (66)

OnPress.info 2018.05.31 12:19

Марина Сейлор В Киеве на Крещатике поздним вечером 30 мая 16-летняя девушка вскрыла себе вены. Друзья потерпевшей сообщили, что в одной из соцсетей она является участницей группы "Синий кит" - сообщества, в котором детей и подростков склоняют к самоубийствам и членовредительству, передает издание Информатор". "В этот вечер пострадавшая с компанией гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике.