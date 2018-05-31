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Казахстанские сенаторы просят премьер-министра взять на особый контроль ситуацию с повышением зарплаты учителям

Казахстанские сенаторы просят премьер-министра взять на особый контроль ситуацию с повышением зарплаты учителям (33)

Интерфакс Казахстан 2018.05.31 10:45
Астана. 31 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Депутаты сената парламента Казахстана Бырганым Айтимова и Серик Бектурганов просят премьер-министра республики разобраться и взять на особый контроль ситуацию с повышением заработных плат учителям страны. Для получения полных текстов публикаций воспользуйтесь платной подпиской.
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