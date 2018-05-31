Данилюк пожаловался Западу на Порошенко и Гройсмана (43)

UA1.com.ua 2018.05.31 12:14

Глава Минфина поведал странам G7 о конфликте с премьером, а также о вмешательстве президента в свою работу. Министр финансов Александр Данилюк написал письмо странам Большой семерки (G7) о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также о навязывании президентом Петром Порошенко ему в заместители своих людей. Об этом сообщает Экономическая правда. В письме, в частности, Данилюк описывает суть конфликта с премьером и