Боевики сосредоточили сотню танков вблизи оккупированного Луганска (43)

УкрОП.org 2018.05.31 11:57

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков вблизи оккупированного города Луганск. Об этом сообщает УКРОП со ссылкой на Лига.net. Так, 34 танка (неустановленного типа) находились возле населенного пункта Круглик, что в 31 километре к юго-западу от Луганска, 19 танков (неустановленного типа), восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) в районе Мирного, 13 танков