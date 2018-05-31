Боевики сосредоточили сотню танков вблизи оккупированного Луганска (43)

- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили более 100 танков боевиков : "Наша газета" (Луганск) 13:07
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском : Kramatorsk.info 13:07
- СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка : Четверта Влада 13:05
- В районе Луганска беспилотник зафиксировал около 100 танков боевиков : ТВі 12:54
- ОБСЕ возле Луганска зафиксировала около 100 танков : Iнше ТВ 12:45
- ОБСЕ насчитала более 100 танков в районе Донецка и Луганска : Bigmir)net Новости 12:38
- В ОБСЕ зафиксировали более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка : Фокус 12:34
- В ОБСЕ зафиксировали более 150 танков на неподконтрольной территории Донбасса : Українські національні новини 12:33
- СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка : Експерт-центр 12:33
- На Донбасі поряд із патрулем ОБСЄ стався вибух : Газета День 12:33
- В ОБСЕ зафиксировали более 150 танков на неподконтрольной территории Донбасса : ПрессОрг24 12:32
- ОБСЕ зафиксировала под Луганском около 100 танков : QHA Крымские Новости 12:30
- Война на Донбассе: близ Луганска обнаружили почти 100 вражеских танков, а через Донецк ночью двигались колонны бронетехники : Ракурс 12:30
- ОБСЕ засекла около сотни танков оккупантов под Луганском : Петр и Мазепа 12:23
- СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи Луганска и Донецка : УкропNews.com 12:18
- Миссия ОБСЕ вблизи Луганска зафиксировала около 100 танков боевиков : UATV 12:14
- ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов : NikMedia.com.ua 12:12
- СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и Донецка : РБК-Україна 12:11
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском : NewsMir.info 12:11
- ОБСЕ обнаружила на Донбассе более сотни танков представителей НВФ, но так и не смогла установить их тип : NewsOne 12:09
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском : Новости Донбасса 12:09
- Боевики стягивают технику: ОБСЕ насчитала 100 танков : Bigmir)net Новости 12:08
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили более 100 танков боевиков : MIGnews.com.ua 12:08
- ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов : Data.ua 12:02
- В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ : Утренний город 11:57
- ОБСЕ зафиксировала около 100 танков сепаратистов : УРА-Информ 11:57
- Боевики сосредоточили сотню танков вблизи оккупированного Луганска : УкрОП.org 11:57
- СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 танков вблизи Луганска и Донецка : Зеркало недели. Украина 11:46
- Боевики сосредоточили сотню танков вблизи оккупированного Луганска : Апостроф 11:45
- ОБСЕ обнаружила более сотни танков сепаратистов : Слово і Діло 11:42
- ОБСЕ насчитала более 100 танков оккупантов возле Луганска : Информационное Сопротивление 11:42
- ОБСЕ зафиксировала более 100 танков боевиков : Hronika.info 11:42
- ОБСЕ обнаружила более 100 танков боевиков на Донбассе : Подробности.ua 11:40
- Вблизи Луганска зафиксировали около 100 танков боевиков : КиевПравда 11:36
- Под оккупированным Луганском находится 34 танка боевиков : Восточный фарватер 11:33
- Представители ОБСЕ зафиксировали свыше ста танков боевиков : ReplyUA.net 11:33
- Возле Луганска засекли сотню неизвестных танков : Обозреватель 11:32
- ОБСЕ обнаружила возле Луганска и Донецка более 100 танков боевиков : ДонПресс 11:27
- Более 100 танков боевиков обнаружила ОБСЕ : Взгляд.ua 11:17
- Вблизи Луганска ОБСЕ обнаружила 100 танков боевиков : Украина криминальная 11:02
- Вблизи Луганска зафиксировали около 100 танков боевиков : УкропNews.com 10:47
- ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов : Корреспондент.net 10:47
- Вблизи Луганска зафиксировали около 100 танков боевиков : УНИАН 10:33
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска : УкропNews.com 10:16
- Частина вулиці Руської сьогодні без води : АСС Чернівці 10:07
- ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили около 100 танков : ЛІГАБізнесІнформ 10:07