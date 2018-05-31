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МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро

МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро (39)

Arena.press 2018.05.31 17:11
Сегодня, 16:31 Фото: CLEVER TOUR Туристическое агентство Авиакомпания с 15 июня повышает размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту до 15 евро. Об этом сообщает avianews.com . Более того, теперь сбор будет распространяться также на пассажиров дальнемагистральных рейсов. Это произойдет "в рамках унификации процедуры регистрации на рейс" с 1 августа. Чтобы не платить сбор, нужно пройти регистрацию на рейс онлайн.
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