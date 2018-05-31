МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро (39)

- МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона в аэропорту - до 15 евро : Iнше ТВ 17:45
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня : Днепровский городской портал 17:39
- МАУ повысит плату за печать посадочного талона : IPress.ua 17:36
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : УСБН Одесса 17:17
- МАУ вводит дополнительную плату : Взгляд.ua 17:17
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : УСБН Івано-Франківськ 17:14
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : УСБН Вінниця 17:14
- Авиакомпания МАУ значительно поднимет стоимость одной из услуг : ТСН.ua 17:13
- МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро : Arena.press 17:11
- МАУ повысит плату за распечатку посадочного талона : ГолосUA 17:05
- МАУ повысит плату за печать посадочного талона : Время новостей 16:50
- МАУ повышает размер сбора за распечатку посадочного талона на 5 евро : Times.dn.ua 16:50
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня : Транспортный бизнес 16:48
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : УСБН Суми 16:46
- МАУ будет брать за распечатку посадочного талона 15 евро : Фокус 16:34
- МАУ увеличит плату за распечатку посадочного талона : Корреспондент.net 16:32
- МАУ повысит плату за распечатку посадочного талона : Дело.ua 16:32
- МАУ решила резко поднять плату за распечатку посадочного талона : Николаев в подробностях 16:30
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : УСБН Черкаси 16:21
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня : Arena.press 16:12
- МАУ повышает размер сбора за распечатку посадочного талона на 5 евро : Kramatorsk.info 16:07
- В МАУ огорчили пассажиров неприятным известием, касающимся посадочных талонов : DsNews 16:03
- У Полтаві вперше відбулося маштабне інклюзивне свято : 0532.ua Полтава 16:01
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : FaceNews 16:01
- МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту : Страна.ua 15:47
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- МАУ повышает размер сбора за распечатку посадочного талона на 5 евро : ОстроВ 15:39
- МАУ повысит плату за распечатку посадочного талона : Капитал 15:19
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня : РБК-Україна 15:11
- МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона : Четверта Влада 15:05
- МАУ повысит плату за печать посадочного талона : УП: Економічна правда 14:33
- Изменения в ПДД, блокировка сотовых, отмена сберкнижек: какие новые законы ждут с 1 июня : PrimaMedia 14:30
- МАУ анонсировала повышение платы за распечатку посадочного талона : Экономика.com.ua 14:30
- МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона в аэропорту до 15 евро : Data.ua 14:02
- МАУ решила резко поднять плату за распечатку посадочного талона : Новое Время Бизнес 13:39
- МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона : Український Бізнес Ресурс 13:14
- МАУ повышает плату за распечатку посадочного талона : Контракты.ua 13:07
- МАУ анонсировала повышение платы за распечатку посадочного талона : Finance.UA 12:34
- МАУ повысит с 15 июня плату за распечатку посадочного талона : УкропNews.com 11:47
- МАУ повысит с 15 июня плату за распечатку посадочного талона : УНИАН 11:17
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона : Минфин 11:02
- МАУ повысит размер сбора за распечатку посадочного талона с 15 июня : Avianews.com 06:11