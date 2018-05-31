Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B-" со стабильными прогнозами (35)

Fixygen 2018.05.31 13:35

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B- " со стабильными прогнозами: Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, Правэкс- Банку, Альфа-банку и Укрсоцбанку, и отозвало рейтинги последнего по коммерческим причинам. "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков", - говорится в сообщении агентства в четверг.