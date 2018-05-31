Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B-" со стабильными прогнозами (35)

- Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков : ЛІГАБізнесІнформ 16:07
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Контракты.ua 15:37
- Fitch утвердил рейтинги для пяти банков Украины : Перший Діловий 15:33
- Fitch подтвердило рейтинги 5 крупных украинских банков : Center of Real Estate 15:22
- Агенство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 5 украинским банкам : Антикор Запорожье 15:08
- Fitch подтвердило рейтинги 5 крупных украинских банков : УкропNews.com 14:47
- Fitch подтвердило рейтинги пяти крупных украинских банков : Електронні Вісті 14:45
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Взгляд.ua 14:17
- Fitch подтвердило рейтинги 5 крупных украинских банков : УНИАН 14:03
- Fitch обновило рейтинги крупных украинских банков : Вести-UA 14:01
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Версии.com 14:01
- Пять украинских банков получили подтверждение долгосрочных рейтингов дефолта : Trust.UA 13:52
- Fitch подтвердило рейтинги 5 банков Украины : UA.news 13:44
- Fitch внес коррективы в рейтинги дефолта украинских банков : Український Бізнес Ресурс 13:44
- Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги ряду украинских банков : Hubs 13:41
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Финансовый клуб 13:35
- Fitch Ratings подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B-" со стабильными прогнозами : Fixygen 13:35
- Стабильность со знаком "минус": агентство Fitch опубликовало рейтинг украинских банков : Фраза.ua 13:34
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинским банкам : Новый.net 13:19
- Fitch обновило рейтинги крупных украинских банков : Слово і Діло 13:12
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Четверта Влада 13:05
- ЕСПЧ осудил Литву и Румынии за соучастие с ЦРУ : REGNUM 12:42
- Агентство Fitch подтвердило рейтинги пяти украинским банкам : IBC.ua 12:42
- Fitch Ratings обновило рейтинги крупных украинских банков : Finance.UA 12:34
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Деньги.ua 12:27
- Fitch обновило рейтинги крупных украинских банков : Капитал 12:19
- Данилюк проинформировал послов G7 о конфликте с Гройсманом : Капитал 12:19
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Bigmir)net Финансы 12:16
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Bigmir)net Новости 12:08
- Fitch обновило рейтинги крупных украинских банков : Хвиля 12:05
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинским банкам : Минфин 12:02
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков : Корреспондент.net 11:46
- Fitch обновило рейтинги крупных украинских банков : УП: Економічна правда 11:33
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинским банкам : Експерт-центр 11:32
- Fitch подтвердил рейтинги 5 украинских банков : Укрудпром 11:15
- Fitch подтвердило рейтинги сразу 5 украинских банков : Новое Время Бизнес 11:09
- Fitch подтвердило рейтинги пяти украинским банкам : Интерфакс-Україна 11:06