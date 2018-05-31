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Президент Петр Порошенко намерен в четверг подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка (68)

MZM.zp.ua 2018.05.31 16:12
"Сегодня во время моей поездки в Ивано-Франковск я подпишу указ о провозглашении десятилетия украинского языка с совершенно четкими шагами, которые мы должны сделать за десять лет", - сказал он. Подробностей президент не сообщил. Ранее Порошенко рассказал о трех ключевых элементов украинской государственности, это - армия, церковь и язык. Также стало известно, что министр образования Лилия Гриневич, считает, что
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