НБУ допускает ужесточение монетарной политики и введение валютных ограничений при отсутствии кредитного транша МВФ (34)

Интерфакс-Україна 2018.05.31 12:06

1 мин читать Национальный банк Украины (НБУ) может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава центробанка Яков Смолий. "Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить