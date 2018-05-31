НБУ допускает ужесточение монетарной политики и введение валютных ограничений при отсутствии кредитного транша МВФ (34)

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- "Закручивание гаек": НБУ предупредил, что будет в случае срыва программы МВФ : Сегодня.ua 13:42
- В НБУ объяснили, чем грозит Украине неполучение транша МВФ : Hronika.info 13:41
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- Глава НБУ заявил о жестких последствиях при отсутствии нового транша МВФ : УСБН Житомир 13:14
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