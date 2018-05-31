Зидан собирает внеплановую пресс-конференцию - в Испании ожидают на "бомбу" (51)

Футбол 24 2018.05.31 14:04

Зинедин Зидан / Marca Наставник Реала Зинедин Зидан неожиданно объявил о пресс-конференции сегодня, 31 мая. Французский специалист собирает представителей СМИ в 14:00 по киевскому времени на тренировочной базе Реала в Вальдебебас. Издание Marca сообщает, что перед объявлением пресс-конференции Зидан провел встречу с президентом Реала Флорентино Пересом. От наставника Реала ожидают или сообщение о продлении контракта с Реалом,