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Зидан собирает внеплановую пресс-конференцию - в Испании ожидают на "бомбу"

Зидан собирает внеплановую пресс-конференцию - в Испании ожидают на "бомбу" (51)

Футбол 24 2018.05.31 14:04
Зинедин Зидан / Marca Наставник Реала Зинедин Зидан неожиданно объявил о пресс-конференции сегодня, 31 мая. Французский специалист собирает представителей СМИ в 14:00 по киевскому времени на тренировочной базе Реала в Вальдебебас. Издание Marca сообщает, что перед объявлением пресс-конференции Зидан провел встречу с президентом Реала Флорентино Пересом. От наставника Реала ожидают или сообщение о продлении контракта с Реалом,
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