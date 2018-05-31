Порошенко назвал два невозможных сценария освобождения Донбасса (57)

Bigmir)net Новости 2018.05.31 15:38

Президент заявил, что военное наступление ЗСУ в Донбассе обернется миллионами жертв, но при этом он отверг мир на российских условиях. Президент не назвал четкого плана по прекращению конфликта на Донбассе За мир на Востоке Украины нельзя отдавать жизни миллионов украинских солдат, как и нельзя его принимать на российских условиях. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня во время визита в Ивано- Франковскую область.