Порошенко назвал два невозможных сценария освобождения Донбасса (57)

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- Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе : УСБН Запоріжжя 19:11
- Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе : FaceNews 19:01
- Наступления не будет: Порошенко объяснил, как будут освобождать Донбасс : Вести-UA 19:01
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- Порошенко исключил "авантюрное военное наступление" на Донбассе : Власти.нет 18:45
- Порошенко отверг два варианта достижения мира на Донбассе : Hronika.info 18:41
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- Авантюрного наступления не будет: Порошенко описал стратегию возвращения Донбасса : Dialog.ua 18:02
- Наступления не будет: Порошенко объяснил, как будут освобождать Донбасс : 06239.com.ua 18:01
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- Порошенко исключил и "авантюрное наступление" на Донбассе, и идею о капитуляции : Times.dn.ua 17:50
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- Порошенко: Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления и капитуляции : УкропNews.com 16:18
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- Порошенко назвал два невозможных сценария освобождения Донбасса : Bigmir)net Новости 15:38
- Миссия ООН должна стать первым шагом к миру на Донбассе - Президент : Укринформ 15:32
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- Порошенко назвал два невозможных сценария освобождения Донбасса : Електронні Вісті 15:15
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