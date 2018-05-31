Замдиректора киевской гимназии хранил на работе оружие и психотропы (42)

Страна.ua 2018.05.31 17:02

Заместителя директора одной из гимназий столицы подозревают в незаконном хранении боеприпасов и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Во время проведения следственных действий 30 мая у чиновника в служебном кабинете обнаружил запал к боевой гранате, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему. Фото: kyivcity.gov.ua "29 мая 2018 года указанный заместитель директора, используя заведомо