Порошенко бросился спасать школьника, потерявшего сознание на линейке (40)

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- Упал в обморок во время речи: Порошенко пытался помочь мальчику на школьной линейке : Антикор.com.ua 17:11
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