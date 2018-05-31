Порошенко бросился спасать школьника, потерявшего сознание на линейке (40)

ForUm 2018.05.31 16:04

Сегодня, 31 мая, Президент Украины Петр Порошенко поздравил школьников Ямницкой гимназии с праздником последнего звонка. Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание и упал, сообщает Фіртка. Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо. "Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады