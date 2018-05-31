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Украина уволила консула в Гамбурге Марущинца после антисемитского скандала в соцсетях

Украина уволила консула в Гамбурге Марущинца после антисемитского скандала в соцсетях (63)

Dialog.ua 2018.05.31 20:32
МИД Украины принял решение уволить Василия Марущинца с позиции консула в Гамбурге (Германия) после того, как в соцсетях был поднят скандал по поводу его антисемитских постов на личной странице Facebook. 31 мая на сайте МИД Украины появилось заявление об увольнении консула Генконсульства Украины в Гамбурге Марущинца Василия Ивановича по результатам служебного расследования, передает "Диалог.UA".
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