Надвигаются дожди: синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики (2)

Барометр Южноукраинска 2018.05.31 09:12

Сегодня, 31 мая, над Украиной появится атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сам фронт сейчас видно немного (на фото со спутника), фронтальная облачность вытянулась с северо-востока к Балтике. По прогнозу синоптика погода завтра и послезавтра будет такой. - "Ждем фронт, надеемся, что он наконец надумает выполнять свои прямые обязанности - приносить нам хорошие дожди", - написала она.