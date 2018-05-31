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Фокус: Украина

Надвигаются дожди: синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики

Надвигаются дожди: синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики (2)

Барометр Южноукраинска 2018.05.31 09:12
Сегодня, 31 мая, над Украиной появится атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сам фронт сейчас видно немного (на фото со спутника), фронтальная облачность вытянулась с северо-востока к Балтике. По прогнозу синоптика погода завтра и послезавтра будет такой. - "Ждем фронт, надеемся, что он наконец надумает выполнять свои прямые обязанности - приносить нам хорошие дожди", - написала она.
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2018.06.01 (2)

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