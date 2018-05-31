Надвигаются дожди: синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики (2)

Барометр Южноукраинска 2018.05.31 09:12
Сегодня, 31 мая, над Украиной появится атмосферный фронт. Об этом сообщила
синоптик Наталья Диденко.
Сам фронт сейчас видно немного (на фото со спутника), фронтальная
облачность вытянулась с северо-востока к Балтике.
По прогнозу синоптика погода завтра и послезавтра будет такой.
- "Ждем фронт, надеемся, что он наконец надумает выполнять свои прямые
обязанности - приносить нам хорошие дожди", - написала она.
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