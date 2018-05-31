Трамп заявил, что ждет письма от Ким Чен Ына (10)

DsNews 2018.05.31 17:03

Президент США Дональд ждет письма от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Такое заявление американский лидер сделал в преддверии саммита двух стран, сообщает "ДС" со ссылкой на AFP news agency. "Трамп говорит, что он ожидает письмо от Ким Чен Ына", - говорится в сообщении. Как сообщала "ДС", 27 мая делегация США провела встречу с представителями КНДР по приготовлению к саммиту лидеров стран.