На Донбассе ситуация остается сложной: ранены два бойца ВСУ (2)

Мариупольские новости 2018.05.31 10:59
По информации пресс-центра штаба операции объединенных сил, за минувшие
сутки, 30 мая, на Донбассе насчитали 28 нарушений режима прекращения огня.
При этом 9 раз открывали огонь из тяжелого вооружения: 122-миллиметровых
артиллерийских систем и минометов 120 и 82 мм.
На линии огня оказались населенные пункты Крымское, Новотошковское,
Зайцево, Новотроицкое, Чермалык и Гнутово.
В результате боевых действий двое бойцов получили ранения.
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