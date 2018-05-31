На Донбассе ситуация остается сложной: ранены два бойца ВСУ (2)

Мариупольские новости 2018.05.31 10:59

По информации пресс-центра штаба операции объединенных сил, за минувшие сутки, 30 мая, на Донбассе насчитали 28 нарушений режима прекращения огня. При этом 9 раз открывали огонь из тяжелого вооружения: 122-миллиметровых артиллерийских систем и минометов 120 и 82 мм. На линии огня оказались населенные пункты Крымское, Новотошковское, Зайцево, Новотроицкое, Чермалык и Гнутово. В результате боевых действий двое бойцов получили ранения.