Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс (54)

MIGnews.com.ua 2018.06.01 12:38

MIGnews.com.ua Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своим коллегой из Германии Хайко Маасом отправился на Донбасс. Об этом сообщил глава политического департамента украинского МИДа Алексей Макеев в своем Twitter- аккаунте. "С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры Павел Климкин и Хайко Маас отправляются к линии соприкосновения", - написал Макеев. Стоит отметить, что на Донбассе дипломаты намерены встретиться с