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Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс

Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс (54)

MIGnews.com.ua 2018.06.01 12:38
MIGnews.com.ua Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своим коллегой из Германии Хайко Маасом отправился на Донбасс. Об этом сообщил глава политического департамента украинского МИДа Алексей Макеев в своем Twitter- аккаунте. "С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры Павел Климкин и Хайко Маас отправляются к линии соприкосновения", - написал Макеев. Стоит отметить, что на Донбассе дипломаты намерены встретиться с
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2018.06.01 (54)

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