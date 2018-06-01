Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс (54)

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- Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс : "Наша газета" (Луганск) 13:07
- Глава МИД Германии приехал в Мариуполь : LB.ua 13:07
- Главы МИД Украины и Германии прилетели в Мариуполь : Корреспондент.net 13:02
- "Спасибо за совместную работу" : Вечерний Барнаул 12:51
- Главы МИД Украины и Германии полетели на Донбасс : Kherson.life 12:51
- Глава МИД Германии отправился в зону боевых действий в Донбассе : Iнше ТВ 12:44
- В Мариуполь вылетели главы МИД Украины и Германии (ФОТО) : Ильичевец.Город 12:42
- Прибывший в Украину глава МИД Германии отправился на Донбасс : MIGnews.com.ua 12:38
- Климкин с главой МИД Германии прибыли в Мариуполь (фото) : Главное 12:35
- Климкин повез главу МИД Германии на Донбасс : From-UA.com 12:34
- Фото Климкин вместе со своим немецким коллегой полетели на Донбасс : Фокус 12:34
- Глава МИД Германии прибыл на Донбасс : QHA Крымские Новости 12:30
- Калюжі крові: з'явилися фото з місця жахливої ДТП з вантажівкою і пішоходами в Києві : Апостроф 12:30
- Встреча Порошенко с главой МИД ФРГ: подробности разговора : Паноптикон 12:21
- Менеджер Кекчю: От Карабаха нам не поступало предложения : Azerisport 12:11
- Климкин с главой МИД Германии прибыли в Мариуполь : РБК-Україна 12:11
- Глава СММ ОБСЕ проинформировал министров иностранных дел Украины и Германии о сложной ситуации на линии разграничения : Интерфакс-Україна 12:06
- Главы МИД Украины и Германии прибыли в Мариуполь : Интерфакс-Україна 12:06
- Климкин и глава МИД Германии отправились в Мариуполь : Mariupol.tv 11:59
- Глава МИД Германии отправился в зону боевых действий в Донбассе : Зеркало недели. Украина 11:46
- Климкин вместе с главой МИД Германии вылетел на Донбасс, чтобы показать последствия агрессии РФ : NewsOne 11:39
- Глава МИД Германии отправился в Мариуполь, - ФОТО : IPress.ua 11:36
- Главы МИД Украины и Германии улетели в Мариуполь на военном вертолете (фото) : Факты 11:33
- Камера сняла, как преступник украл инвалидную коляску у пенсионерки в Москве : REN-TV 11:33
- Глава МИД Германии - на пути в Мариуполь (Фото) : Донецкие Новости 11:26
- Главы МИД Украины и Германии вылетели в Мариуполь : Капитал 11:19
- Климкин с главой МИД Германии отправился на Донбасс : Українські національні новини 11:18
- Климкин с главой МИД Германии отправился на Донбасс : ПрессОрг24 11:17
- Главы МИД Украины и Германии вылетели в Мариуполь : НикВести 11:12
- Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс : Еспресо TV 11:04
- Ситуация на Донбассе и покушение на Бабченко: подробности разговора Порошенко и Мааса : Гуру.ua 10:40
- Глава МИД Германии отправился в Мариуполь : УП Європейська правда 10:32
- Климкин и Маас вылетели в Мариуполь. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 10:15
- Новый глава МИД Германии впервые в Киеве: Обсудили с Порошенко "Северный поток" и политзаключенных : Еспресо TV 10:04
- Глава государства обсудил с главой немецкого МИД подготовку к саммиту Украина-ЕС : UATV 09:44
- Порошенко обговорил с главой МИД Германии ввод миротворцев ООН на Донбасс : РИА Мелитополь 09:34
- Украина и Германия начали подготовку к саммиту "Украина-ЕС" : UA.news 09:14
- Сразу после Штайнмайера в Киев наведался глава МИД Германии: Порошенко рассказал, зачем : Dialog.ua 09:02
- Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с главой МИД Германии : Sharij.net 08:40
- Порошенко обговорил с главой МИД Германии ввод миротворцев ООН на Донбасс : From-UA.com 08:34
- Порошенко встретился с новым главой МИД Германии и обсудил ввод миротворцев ООН на Донбасс : DsNews 08:33
- Порошенко говорил с главой МИД Германии о подготовке к саммиту Украина-ЕС : УРА-Информ 07:57
- Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ подготовку к саммиту Украина-ЕС : Studic.info 07:52
- Порошенко провел встречу с главой МИД Германии: детали переговоров : Телеканал новин "24" 07:30
- Визит главы МИД Германии к Порошенко: стали известны ключевые темы для разговора : NewsOne 07:09
- Порошенко обсудил с главой МИД Германии ввод миротворцев ООН на Донбасс : УкропNews.com 05:44
- Порошенко обсудил с главой МИД Германии ввод миротворцев ООН на Донбасс : УНИАН 05:32
- Стало известно, о чем говорил Порошенко с главой МИД Германии помимо "убийства Бабченко" : Факты 04:33
- Китайская Xiaomi представила "клон" iPhone X : Факты 04:33
- Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ подготовку к саммиту Украина-ЕС : Вибори в Україні та світі 04:16
- Аэрофотосъемка водопада Хукоу на реке Хуанхэ : Синьхуа 04:16
- Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ подготовку к саммиту Украина-ЕС : Arena.press 03:12
- Велосипедиста сбила машина, которая была на спецзадании, - полиция : Arena.press 03:12
- Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ подготовку к саммиту Украина-ЕС : Bigmir)net Новости 02:38
- Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ подготовку к саммиту Украина-ЕС : Корреспондент.net 02:16
- Порошенко обсудил с главой МИД Германии подготовку к саммиту Украина-ЕС : Novosti.UA 01:21
- Введение миротворцев на Донбасс обсудят на заседании глав МИД "нормандской четверки", - Порошенко провел встречу с главой МИД ФРГ Маасом : УкропNews.com 01:15