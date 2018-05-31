Завтра в Киеве до +24 градусов (23)

Грім-Інфо 2018.05.31 20:40

1 июня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатье местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +22...+29 градусов, в Закарпатье +25...+30 градусов.