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Завтра в Киеве до +24 градусов

Завтра в Киеве до +24 градусов (23)

Грім-Інфо 2018.05.31 20:40
1 июня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатье местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +22...+29 градусов, в Закарпатье +25...+30 градусов.
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2018.06.01 (23)

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