Бурда, Коваленко и Селезнев - в стартовом составе сборной Украины на игру с Марокко (2)

XSPORT.ua 2018.05.31 21:08
Матч начнется в 21:00
31 мая 2018г. 20:10 -->
Стал известен состав сборной Украины на товарищескую игру против Марокко.
Отметим, что в основе вышли защитники Николай Матвиенко и Никита Бурда,
полузащитник Виктор Коваленко и форвард Евгений Селезнев.
Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бурда, Караваев, Коноплянка, Коваленко,
Зинченко, Степаненко, Ярмоленко, Селезнев.
Запасные: Бойко, Бутко, Малиновский, Соболь, Сидорчук, Шабанов, Марлос,
МАРОККО, УКРАИНА, СБОРНАЯ, КОНОПЛЯНКА, МАТЧ, БУРДА, Шевченко
, Украина
, Женева
, Швейцария
, Албания
, Киев