Бурда, Коваленко и Селезнев - в стартовом составе сборной Украины на игру с Марокко (2)

XSPORT.ua 2018.05.31 21:08

Матч начнется в 21:00 31 мая 2018г. 20:10 --> Стал известен состав сборной Украины на товарищескую игру против Марокко. Отметим, что в основе вышли защитники Николай Матвиенко и Никита Бурда, полузащитник Виктор Коваленко и форвард Евгений Селезнев. Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бурда, Караваев, Коноплянка, Коваленко, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко, Селезнев. Запасные: Бойко, Бутко, Малиновский, Соболь, Сидорчук, Шабанов, Марлос,