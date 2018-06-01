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Фокус: Украина

Украина в контрольном матче сыграла вничью с участником ЧМ-2018 Марокко (7)

NewsMir.info 2018.05.31 23:11
1269853 Футбол. Контрольный матч. Украина - Марокко - 0:0 (0:0). Женева. "Стад де Женев". Главный арбитр. Украина: Пятов, Матвиенко, Бурда, Кривцов, Караваев, Степаненко (Малиновский, 64'), Коноплянка (Сидорчук, 78'), Зинченко, Коваленко (Шапаренко, 46'), Ярмоленко (Марлос, 46'), Селезнев (Беседин, 46') Марокко: Мунир, Мендил (Амрабат, 83'), да Коста, Бенатия, Сайис, Зийеш, Эль Ахмади (Файр, 75'), Беланда (Бухадузз, 64'), Бутайиб (Хакими, 46'),
УКРАИНА, МАРОККО, КОНОПЛЯНКА, БУРДА, БЕСЕДИН, КАРАВАЙ, Шевченко, Шапаренко, Украина, Женева, Киев, Швейцария, Албания
2018.06.01 (7)

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