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В Нидерландах заявили, что необходимо привести к ответственности Украину за авиакатастрофу MH17

В Нидерландах заявили, что необходимо привести к ответственности Украину за авиакатастрофу MH17 (43)

Фокус 2018.06.01 13:34
Крушение Боинга / Фото: РИА Новости В нидерландском парламенте считают, что со стороны Украины было ошибкой не закрыть воздушное пространство над Донбассом В Нидерландах палата представителей парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским самолета рейса MH17 в 2014 году над Донбассом. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.
КАТАСТРОФА, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ДОНБАСС, КРУШЕНИЕ, Россия, Нидерланды, Украина, Австралия, Бельгия
2018.06.01 (43)

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