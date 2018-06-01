Автомобиль наехал на пешеходов в Манчестере: много пострадавших (33)

Телеканал новин "24" 2018.06.01 07:30

Место наезда на пешеходов в Манчестере / Paul Warburton Вечером 31 мая по местному времени в английском Манчестере в толпу пешеходов въехал автомобиль, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения. В полиции в свою очередь заявили, что инцидент не считается террористическим актом и не имеет никакого отношения к терроризму, передает Sky News. Отмечается, что причиной аварии стало то, что автомобиль вовремя не сумел