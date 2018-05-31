Трамп готов ввести жесткие пошлины на сталь и алюминий из ЕС - СМИ (23)

УП Європейська правда 2018.05.31 10:32

Четверг, 31 мая 2018, 09:27 Президент США Дональд Трамп готовится ввести жесткие тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза уже в пятницу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника, занимающего высокий пост в администрации американского президента. По данным издания, консультации Трампа с его главными советниками по этому вопросу все еще продолжаются.