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Трамп готов ввести жесткие пошлины на сталь и алюминий из ЕС - СМИ

Трамп готов ввести жесткие пошлины на сталь и алюминий из ЕС - СМИ (23)

УП Європейська правда 2018.05.31 10:32
Четверг, 31 мая 2018, 09:27 Президент США Дональд Трамп готовится ввести жесткие тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза уже в пятницу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника, занимающего высокий пост в администрации американского президента. По данным издания, консультации Трампа с его главными советниками по этому вопросу все еще продолжаются.
АЛЮМИНИЙ, ПОШЛИНА, КАНАДА, МЕКСИКА, ИМПОРТ, СТАЛЬ, США, Канада, Вашингтон, Австралия, Япония, Бразилия, Россия
2018.06.01 (23)

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