Луценко назвал следующих жертв из "списка Германа" (2)

LB.ua 2018.05.31 23:07

Среди кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник находящийся в Украине ФСБ РФ. Фото: Макс Требухов Кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший работник ФСБ РФ, который находится в Украине. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Интер". "Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко)