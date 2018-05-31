Луценко назвал следующих жертв из "списка Германа" (2)

LB.ua 2018.05.31 23:07
Среди кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник находящийся в
Украине ФСБ РФ.
Фото: Макс Требухов
Кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, в
отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и
бывший работник ФСБ РФ, который находится в Украине.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Интер".
"Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко)
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