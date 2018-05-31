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Луценко назвал следующих жертв из "списка Германа"

Луценко назвал следующих жертв из "списка Германа" (2)

LB.ua 2018.05.31 23:07
Среди кандидатов на покушение - одесский активист и сотрудник находящийся в Украине ФСБ РФ. Фото: Макс Требухов Кроме российского журналиста Аркадия Бабченко, в списке из 30 человек, в отношении которых готовились покушения, были указаны одесский активист и бывший работник ФСБ РФ, который находится в Украине. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Интер". "Герман Борис Львович (подозреваемый в организации "убийства" Бабченко)
АРКАДИЙ, УБИЙСТВО, ЖУРНАЛИСТ, ПОКУШЕНИЕ, ИНСЦЕНИРОВКА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, Бабченко, Грицак, Украина, Россия, Киев
2018.06.01 (2)

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