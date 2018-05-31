Южанина предложила новые ставки растаможки автомобилей на еврономерах (27)

Новое Время Бизнес 2018.05.31 17:39

Фото: Наталья Кравчук/НВ По словам Южаниной, новые ставки будут снижены Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей. Об этом в интервью НВ заявила глава комитета Нина Южанина. "Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам", - сказала она. По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они