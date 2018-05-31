Южанина предложила новые ставки растаможки автомобилей на еврономерах (27)

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- В Раде озвучили новые ставки растаможки "евроблях" : Контракты.ua 13:07
- В Раде озвучили новые ставки растаможки "евроблях" : Kramatorsk.info 13:07
- Южанина предлагает снизить акцизы на ввоз автомобилей : Интерфакс-Україна 13:06
- Очередной вариант для "евроблях": чем старше, тем дороже : Комсомольская Правда в Украине 12:46
- Власти представили сниженные ставки для нерастаможенных автомобилей : InfoCar.com.ua 12:44
- "З цим цькуванням Росії треба покінчити": Юнкер зробив гучну заяву : Сегодня.ua 12:42
- В Украине планируют ввести новые ставки растаможки "евроблях" : Соцпортал 12:42
- Новые штрафы и акцизы: что изменится для владельцев авто на евробляхах : Gazeta.ua 12:35
- Максюта протащил по набережной Саратова 23 автомобиля : Свободные новости 12:35
- Рада хочет удешевить ввоз импортных авто : Факты 12:33
- В Раде предложили новые ставки растаможки авто на "еврономерах" : Деньги.ua 12:27
- "Бухгалтер Порошенко" Южанина назвала новые ставки по растаможке автомобилей : Страна.ua 12:17
- В Раде назвали новые ставки растаможки авто на еврономерах : Зеркало недели. Украина 12:16
- Ставки растаможки "евроблях" собираются изменить: в Раде озвучили цифры : Сегодня.ua 12:12
- Защита Улюкаева ходатайствовала о снятии ареста с его имущества : REGNUM 12:12
- Власти представили сниженные ставки для нерастаможенных автомобилей : Автоцентр 12:10
- Озвучены новые ставки растаможки "евроблях", цифры очень удивят : Politeka 12:10
- В Верховной Раде предложили значительное снижение акцизов на автомобили : AutoUA.net 12:10
- Адвокат будет ездить к Олегу Сенцову минимум раз в две недели - сестра политзаключенного : Новое Время 12:10
- В Украине планируют ввести новые ставки растаможки "евроблях" : DsNews 12:03
- Май этого года в Киева занял четвертое место среди самых теплых : ПрессОрг24 11:46
- Рада озвучила новые ставки для растаможки авто на евроблях : InfoResist.org 11:46
- В Раде назвали предварительные ставки, которые введут для легализации авто на еврономерах : ТСН.ua 11:43
- Как не потерять связь со своим детством : Snob.ru 11:42
- В Украине могут снизить растаможку для автомобилей : IBC.ua 11:42
- В Верховной Раде ходят изменить стоимость растаможки авто : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- В Раде озвучили новые ставки растаможки "евроблях" : Укрудпром 11:14
- В Раде озвучили новые ставки растаможки "евроблях" : УП: Економічна правда 11:03
- Комитет ВР разработал новые ставки растаможки "евроблях" : Минфин 10:02
- Южанина озвучила новые ставки на растаможку авто на еврономерах : NewsOne 09:39
- В ВРУ озвучили новые ставки на растаможку автомобилей на еврономерах : АСН.in.ua 09:13
- Южанина о растаможке автомобилей: Ставки будут снижены : Українські реалії 08:57
- Южанина о растаможке автомобилей: Ставки будут снижены : Гордон 03:36