В СБУ назвали причину неразглашения фамилии организатора покушения на Бабченко (видео) (2)

УНИАН 2018.05.31 14:03

Сейчас в СБУ говорят, что продолжается активная фаза следственных действий. Правоохранители имеют еще двое суток, чтобы избрать задержанному меру пресечения. Правоохранители задержали организатора покушения вчера / Скриншот видео ТСН В СБУ объяснили, почему не называют фамилию организатора покушения на Бабченко. Как говорится в сюжете ТСН, в ведомстве пояснили, что умышленно не называют фамилии так называемого гражданина "Г", видео задержания которого