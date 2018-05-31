В СБУ назвали причину неразглашения фамилии организатора покушения на Бабченко (видео) (2)

УНИАН 2018.05.31 14:03
Сейчас в СБУ говорят, что продолжается активная фаза следственных действий.
Правоохранители имеют еще двое суток, чтобы избрать задержанному меру
пресечения.
Правоохранители задержали организатора покушения вчера / Скриншот видео ТСН
В СБУ объяснили, почему не называют фамилию организатора покушения на
Бабченко.
Как говорится в сюжете ТСН, в ведомстве пояснили, что умышленно не называют
фамилии так называемого гражданина "Г", видео задержания которого
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