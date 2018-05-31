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В СБУ назвали причину неразглашения фамилии организатора покушения на Бабченко (видео)

В СБУ назвали причину неразглашения фамилии организатора покушения на Бабченко (видео) (2)

УНИАН 2018.05.31 14:03
Сейчас в СБУ говорят, что продолжается активная фаза следственных действий. Правоохранители имеют еще двое суток, чтобы избрать задержанному меру пресечения. Правоохранители задержали организатора покушения вчера / Скриншот видео ТСН В СБУ объяснили, почему не называют фамилию организатора покушения на Бабченко. Как говорится в сюжете ТСН, в ведомстве пояснили, что умышленно не называют фамилии так называемого гражданина "Г", видео задержания которого
АРКАДИЙ, ИНСЦЕНИРОВКА, ЖУРНАЛИСТ, СПЕЦСЛУЖБА, УБИЙСТВО, ПОКУШЕНИЕ, Бабченко, Грицак, Россия, Украина, Киев
2018.06.01 (2)

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