Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку (46)

Главное 2018.06.01 07:35

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих и уходить в отставку, пишет НВ. Он отметил, что МВД возобновит расследование смерти подростка во время потасовки 2017 года, из-за которой начались протесты. "Как только я буду убежден, что моя отставка послужит на пользу стране, даже если она будет небольшой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни