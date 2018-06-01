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Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку

Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку (46)

Главное 2018.06.01 07:35
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил о том, что не будет выполнять требование протестующих и уходить в отставку, пишет НВ. Он отметил, что МВД возобновит расследование смерти подростка во время потасовки 2017 года, из-за которой начались протесты. "Как только я буду убежден, что моя отставка послужит на пользу стране, даже если она будет небольшой и разрядит ситуацию, я не буду сомневаться ни
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2018.06.01 (46)

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