Суд отказался освободить Вышинского из-под ареста (60)

Корреспондент.net 2018.06.01 15:17

Фото: facebook / Кирилл Вышинский Вышинский останется под арестом до середины июля Главный редактор РИА Новости-Украина находится под арестом без права выхода под залог с 17 мая. Апелляционный суд Херсонской области отказал в изменении меры пресечения для главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вишинского, передает Интерфакс-Украина. Во время заседания в пятницу, 1 июня, Вишинский заявил, что больше не считает себя гражданином Украины.