Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Суд отказался освободить Вышинского из-под ареста

Суд отказался освободить Вышинского из-под ареста (60)

Корреспондент.net 2018.06.01 15:17
Фото: facebook / Кирилл Вышинский Вышинский останется под арестом до середины июля Главный редактор РИА Новости-Украина находится под арестом без права выхода под залог с 17 мая. Апелляционный суд Херсонской области отказал в изменении меры пресечения для главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вишинского, передает Интерфакс-Украина. Во время заседания в пятницу, 1 июня, Вишинский заявил, что больше не считает себя гражданином Украины.
ВЫШИНСКИЙ, КИРИЛЛ, ГРАЖДАНСТВО, ХЕРСОН, ИЗМЕНА, ПОРОШЕНКО, Вышинский, Путин, Украина, Россия, Херсон, Киев, Крым
2018.06.01 (60)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018