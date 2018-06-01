Парламент Испании отправил правительство в отставку (44)

Слово і Діло 2018.06.01 13:42

1 июня 2018, 13:30 Читати українською Премьер-министр Испании Мариано Рахой уходит в отставку после вотума недоверия, вынесенного парламентом страны. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает ВВС. Степан ПолторакМинистр обороны УкраиныПолторак пообещал подать в отставку, если будет доказана коррупция в действиях его заместителяСказано 11 мая 2018 г.Статус обещания: В процессе Вотум недоверия был проголосован в связи с громких коррупционным скандалом,