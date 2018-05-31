Данилюк не намерен уходить в отставку (1)

Зеркало недели. Украина 2018.05.31 20:14
Глава Минфина подтвердил, что пожаловался на Гройсмана послам стран
"Большой семерки".
Данилюк посоветовал кому-нибудь другому уйти в отставку вместо него ╘
Министерство финансов Украины
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не намерен подавать в
отставку из-за конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также
подтвердил, что жаловался на него послам стран G7.
"От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку.
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