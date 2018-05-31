Данилюк не намерен уходить в отставку (1)

Зеркало недели. Украина 2018.05.31 20:14

Глава Минфина подтвердил, что пожаловался на Гройсмана послам стран "Большой семерки". Данилюк посоветовал кому-нибудь другому уйти в отставку вместо него ╘ Министерство финансов Украины Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не намерен подавать в отставку из-за конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также подтвердил, что жаловался на него послам стран G7. "От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку.