В Германии ввели первые запреты на дизельные авто (1)

UA.news 2018.05.31 15:14
Немецкий Гамбург стал первым городом ФРГ, который ввел ограничения на
проезд дизельных авто. Это стало возможным после того, как Федеральный
административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить
соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе.
Теперь в Гамбурге с 31 мая введен запрет на проезд авто с дизельными
двигателями на двух участках магистральной трассы в районе Альтона,
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