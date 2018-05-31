В Германии ввели первые запреты на дизельные авто (1)

UA.news 2018.05.31 15:14

Немецкий Гамбург стал первым городом ФРГ, который ввел ограничения на проезд дизельных авто. Это стало возможным после того, как Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе. Теперь в Гамбурге с 31 мая введен запрет на проезд авто с дизельными двигателями на двух участках магистральной трассы в районе Альтона,