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Фокус: Украина

В Германии ввели первые запреты на дизельные авто (1)

UA.news 2018.05.31 15:14
Немецкий Гамбург стал первым городом ФРГ, который ввел ограничения на проезд дизельных авто. Это стало возможным после того, как Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе. Теперь в Гамбурге с 31 мая введен запрет на проезд авто с дизельными двигателями на двух участках магистральной трассы в районе Альтона,
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2018.06.01 (1)

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