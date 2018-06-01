Украина отзывает своих дипломатов из уставных органов СНГ (33)

2018.06.01 (33)2018.05.31 (3) →
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : NikMedia.com.ua 13:12
- У президента могут отобрать возможность назначать главу Киевгорсовета : РепортерUA 13:11
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : Местные вести 13:11
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : Times.dn.ua 12:50
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : Только правда 12:49
- Украина отзывает своих дипломатов из уставных органов СНГ : the Экономист 12:29
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : Версии.com 12:01
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГдокумент : Вести-UA 12:01
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : 112.ua 12:00
- Украина отзывает двух дипломатов из СНГ : Українські реалії 11:57
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ. Документ : РепортерUA 11:41
- В МИД объяснили, кого Украина отозвала из органов СНГ : Sharij.net 11:40
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : Новости N 11:13
- Украина отзывает двух дипломатов из СНГ : Слово і Діло 11:12
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : Новости Донбасса 11:09
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : "Наша газета" (Луганск) 11:07
- Выход Украины из СНГ: стало известно о новом решении официального Киева : Главред 11:05
- Документ Украина отзывает из органов СНГ двух дипломатов : Фокус 11:04
- Выход из СНГ: Украина отзывает дипломатов : Багнет 11:01
- Украина сделала очередной шаг для выхода из СНГ : Апостроф 11:00
- Украина намерена отозвать двоих дипломатов из состава уставных органов СНГ : УРА-Информ 10:57
- Пётр Порошенко провёл переговоры с главой МИД ФРГ по вопросу миротворцев на Донбассе : RusNext.ru 10:38
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : MIGnews.com.ua 10:38
- Выход из СНГ: Украина отзывает дипломатов : РИА Мелитополь 10:34
- Украина отзывает 2 дипломатов из органов СНГ по поручению Порошенко : Капитал 10:19
- Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ : Глобус Одессы 10:18
- Выход из СНГ: Украина сделала очередной шаг : Обозреватель 10:17
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : Корреспондент.net 10:16
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ по поручению Порошенко : NewsOne 09:39
- Выход из СНГ: Украина отзывает дипломатов : Подробности.ua 09:39
- Украина отзывает двух дипломатов из органов СНГ : DsNews 09:03
- Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ : Страна.ua 08:47
- Украина отзывает 2 дипломатов из органов СНГ по поручению Порошенко : Українські Новини 08:44
- Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ : Факты 08:33