Украина отзывает своих дипломатов из уставных органов СНГ (33)

the Экономист 2018.06.01 12:29

В соответствии с поручением президента Петра Порошенко Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ. Об этом заявили в МИД Украины, передают "Українські Новини". До 2014-го года представители Украины принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала устав организации