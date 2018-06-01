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Украина отзывает своих дипломатов из уставных органов СНГ

Украина отзывает своих дипломатов из уставных органов СНГ (33)

the Экономист 2018.06.01 12:29
В соответствии с поручением президента Петра Порошенко Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ. Об этом заявили в МИД Украины, передают "Українські Новини". До 2014-го года представители Украины принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала устав организации
УКРАИНА, СОДРУЖЕСТВО, ОРГАН, ДИПЛОМАТ, ПОРУЧЕНИЕ, ПОРОШЕНКО, Порошенко, Алексеевна, Украина
2018.06.01 (33)

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