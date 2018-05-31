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НБУ прдедлагает приравнять банковские карты и паспорта

НБУ прдедлагает приравнять банковские карты и паспорта (3)

iPay.ua 2018.05.31 18:53
В национальную систему Bank ID хотят внести возможность идентифицировать граждан по банковским картам, чтобы с их помощью лица могли обращаться не только за коммерческими, но и за административными услугами. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. По сути, это решение может перенести часть функций паспорта гражданина Украины на банковскую карточку. В НБУ отмечают, что в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, БАНК, КЛИЕНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НАЦБАНК, КАРТА, Украина
2018.06.01 (3)

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