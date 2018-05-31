НБУ прдедлагает приравнять банковские карты и паспорта (3)

iPay.ua 2018.05.31 18:53
В национальную систему Bank ID хотят внести возможность идентифицировать
граждан по банковским картам, чтобы с их помощью лица могли обращаться не
только за коммерческими, но и за административными услугами.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По сути, это решение может перенести часть функций паспорта гражданина
Украины на банковскую карточку.
В НБУ отмечают, что в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года
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