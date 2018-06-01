Незадекларированный гараж Гончаренко обокрали (1)

Glavk.info 2018.05.31 16:05

На своей странице в социальной сети заместитель и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что с его гаража ночью неизвестные украли три велосипеда. Об этом сообщает Алексея Гончаренко в Facebook. "Сегодня ночью вскрыли мой гараж", - написал политик. По его словам, воры, скорее всего, искали машину, но там оказались только семейные велосипеды. Также он добавил, что украли даже детский велосипед его сына.