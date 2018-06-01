Незадекларированный гараж Гончаренко обокрали (1)

Glavk.info 2018.05.31 16:05
На своей странице в социальной сети заместитель и народный депутат от
"Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что с его гаража ночью
неизвестные украли три велосипеда.
Об этом сообщает Алексея Гончаренко в Facebook.
"Сегодня ночью вскрыли мой гараж", - написал политик.
По его словам, воры, скорее всего, искали машину, но там оказались только
семейные велосипеды.
Также он добавил, что украли даже детский велосипед его сына.
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