В Хорватии полицейские расстреляли фургон с мигрантами (9)

2018.06.01 (9)2018.05.31 (37) →
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Черкаси 05:21
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Одесса 05:17
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Вінниця 05:14
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Івано-Франківськ 05:14
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Житомир 05:14
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Запоріжжя 05:11
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : УСБН Суми 04:46
- В Хорватии полиция расстреляла фургон с мигрантами : FaceNews 03:45
- Хорватская полиция обстреляла автобус с детьми : Vector News 01:16