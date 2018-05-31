В Хорватии полицейские расстреляли фургон с мигрантами (9)

НикВести 2018.05.31 18:12

Хорватская полиция открыла огонь по фургону, который перевозил 29 афганских и иракских мигрантов, пытавшихся прорваться через блокпост. Об этом сообщает Reuters. Девять человек получили ранения, двое детей находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, а остальные получила легкие ранения. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, недалеко от города Задар на юго-востоке страны. Полиция установила блокпост, чтобы остановить фургон после того, как он