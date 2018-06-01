Протесты в Грузии: генпрокурор подал в отставку (40)

Слово і Діло 2018.06.01 09:12

1 июня 2018, 08:58 Читати українською Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами в стране. Об этом сообщает Грузия Online, пишет "Слово и Дело". 31 мая на улицы Тбилиси вышли на протест против несправедливого, по их мнению, расследование убийства в декабря 2017 году двух мальчиков- подростков. Участники протеста требовали отставки правительства и генерального прокурора.