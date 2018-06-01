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В Запорожье сотрудник "Приватбанка" занимался вымогательством: он требовал взятку за списание долга, - ФОТО (32)

061.ua Запорожье 2018.06.01 10:01
4355 Банковский служащий получил 10 тысяч гривен: ему грозит до 10 лет лишения свободы В Запорожье расследуют факт взяточничества в "Приватбанке". Об этом сообщают в областной прокуратуре. Досудебные расследование установило, что главный специалист по вопросам внутренней безопасности банка требовал от физического лица взятку за решение вопроса о списании его долговых обязательств. Вчера, 31 мая, правоохранители задокументировали факт получения
ПРИВАТБАНК, ВЗЯТКА, СПИСАНИЕ, ЗАПОРОЖЬЕ, СОТРУДНИК, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, Запорожье, Украина
2018.06.01 (32)

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