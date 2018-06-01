В Днепре умер украинский боец, которого настигла пуля снайпера (35)

Антикор.com.ua 2018.06.01 10:10

В Днепре умер украинский боец, которого настигла пуля снайпера В Днепровском военном госпитале сегодня, 31 мая, от полученных ранений умер боец 92 бригады Константин Гранов. Украинский военный получил пулевое ранение в голову 27 мая. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. "Ранения были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последнего," - написала она. Бойцу было всего 34 года.