Украина уволила консула в Гамбурге Марущинца после антисемитского скандала в соцсетях (2)

Dialog.ua 2018.05.31 20:32
МИД Украины принял решение уволить Василия Марущинца с позиции консула в
Гамбурге (Германия) после того, как в соцсетях был поднят скандал по поводу
его антисемитских постов на личной странице Facebook.
31 мая на сайте МИД Украины появилось заявление об увольнении консула
Генконсульства Украины в Гамбурге Марущинца Василия Ивановича по
результатам служебного расследования, передает "Диалог.UA".
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