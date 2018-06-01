В КГГА предупредили о критическом накоплении в воздухе опасных веществ на улицах столицы (24)

ГолосUA 2018.06.01 10:05

ГолосUA 09:44 01-06-2018 В ряде районов Киева зафиксирован очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК). Такой уровень загрязнения зафиксирован вблизи площадей Бессарабская, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко,