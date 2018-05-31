Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кольчуга, валіза і незнайомець: Ані Лорак представила новий кліп (відео)

Кольчуга, валіза і незнайомець: Ані Лорак представила новий кліп (відео) (15)

Styler РБК-Украина 2018.05.31 23:11
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak) Співачка презентувала відео на пісню "Сумасшедшая" Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, представила кліп на пісню "Сумасшедшая".
КОРТЕЖ, ГРИГОРЕНКО, ВЕЛОСИПЕДИСТ, ПОРОШЕНКО, КИЕВ, ВЕЛОСИПЕД, Порошенко, Киев, Украина
2018.06.01 (15)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018