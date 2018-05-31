Кольчуга, валіза і незнайомець: Ані Лорак представила новий кліп (відео) (15)

Styler РБК-Украина 2018.05.31 23:11

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak) Співачка презентувала відео на пісню "Сумасшедшая" Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, представила кліп на пісню "Сумасшедшая".