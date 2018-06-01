Убийство Шеремета: Луценко заявил, что у следствия нет никаких результатов (31)

NewsOne 2018.06.01 10:09

Фото: unian.net Правоохранители не продвинулись ни по одной из версий в рамках расследования дела об убийстве в центре Киева журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1. Генеральный прокурор отметил, что не может озвучить никаких результатов расследования, даже промежуточных, так как следствие не смогло продвинуться ни по одной из версий убийства журналиста.