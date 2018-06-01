Германия и Австрия ужесточат контроль на границах (31)

Слово і Діло 2018.06.01 10:12

1 июня 2018, 10:05 Читати українською Власти Германии и Австрии усиливают борьбу против преступности и нелегальной миграции, ужесточив контроль на границах. Как сообщает DW, сотрудники федеральных полиций обеих стран, а также баварской земельной полиции начнут совместное патрулирование в пограничных областях с 1 июня, передает "Слово и Дело". На альпийском пограничном перевале Бреннер будет введено совместное немецко-