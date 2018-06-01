На Крымском мосту произошло первое ДТП с участием автобуса (39)

Керчь.ФМ 2018.06.01 12:50

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло на Крымском мосту за 16 суток, прошедшие с момента запуска автомобильного движения. Как сообщил Крыминформу инфоцентр "Крымский мост", легковой автомобиль допустил столкновение с пассажирским автобусом, при этом никто не пострадал, - передает Керчь.ФМ "В дневное время на 142 км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил